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Татар-информ

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Татарстан – в числе регионов-лидеров по объему привлеченного МТК финансирования

Татарстан – в числе регионов-лидеров по объему привлеченного МТК финансирования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов, лидирующих по объему финансирования, привлеченного с помощью господдержки малыми технологическими компаниями (МТК) в текущем, 2026 году.

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