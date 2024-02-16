Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий пообещал Варшаве «уши дохлого осла» вместе репараций со стороны Российской Федерации.
Слуцкий пообещал Польше «уши дохлого осла» вместе репараций от России
Комментарии
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Елена Шарапова
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Пусть вернут России всё то, что Россия( СССР) вложили в пшекию после войны..Отстроив эту БЛЯДСКУЮ страну заново.
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9 час.
A
Alex
СССР потерял при освобождении Польши 600 тыс человек. После войны, СССР восстановил в Польше всю промышленность. Польша должна платить сама. И если хоть слово вякнут про 'мы вас не просили нас освобождать' - немедленно требовать репарации как с поддержавших фашистов.
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4 час.
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