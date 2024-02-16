Слуцкий пообещал Польше «уши дохлого осла» вместе репараций от России

Пусть вернут России всё то, что Россия( СССР) вложили в пшекию после войны..Отстроив эту БЛЯДСКУЮ страну заново.

A

Alex

СССР потерял при освобождении Польши 600 тыс человек. После войны, СССР восстановил в Польше всю промышленность. Польша должна платить сама. И если хоть слово вякнут про 'мы вас не просили нас освобождать' - немедленно требовать репарации как с поддержавших фашистов.