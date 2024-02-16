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Слуцкий пообещал Польше «уши дохлого осла» вместе репараций от России

Слуцкий пообещал Польше «уши дохлого осла» вместе репараций от России

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий пообещал Варшаве «уши дохлого осла» вместе репараций со стороны Российской Федерации.

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Комментарии
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Елена Шарапова
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Пусть вернут России всё то, что Россия( СССР) вложили в пшекию после войны..Отстроив эту БЛЯДСКУЮ страну заново.
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9 час.
A
Alex
СССР потерял при освобождении Польши 600 тыс человек. После войны, СССР восстановил в Польше всю промышленность. Польша должна платить сама. И если хоть слово вякнут про &#39;мы вас не просили нас освобождать&#39; - немедленно требовать репарации как с поддержавших фашистов.
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4 час.

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