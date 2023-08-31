Военное обозрение

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  • demyr150648
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Инициатива Replicator: массовые и эффективные беспилотные системы для армии США

Инициатива Replicator: массовые и эффективные беспилотные системы для армии США

MQ-9C - один из современных БПЛА разработки США. Фото General Atomics Вооруженные силы США готовятся к полноценному противостоянию с Китаем, и в связи с этим в Пентагоне разрабатывают и предлагают новые стратегии и концепции развития.

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