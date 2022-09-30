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Дом сопровождаемого проживания ´Забота´ открыли в Бобруйском районе.

Дом сопровождаемого проживания ´Забота´ открыли в Бобруйском районе.

Фото Мариам Табагари28 сентября в деревне Горбацевичи Бобруйского района открыли Дом сопровождаемого проживания ´Забота´ государственного учреждения социального обслуживания ´Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов´.

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