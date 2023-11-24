Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Страна непуганых героев, или Долгий путь мимо Эдема

Страна непуганых героев, или Долгий путь мимо Эдема

В России, как и в любой другой стране, есть свои «завоеватели Галактики», не признающие иных аргументов, кроме силового давления и иных переговоров, кроме безальтернативного навязывания своей точки зрения.

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