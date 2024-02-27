Бэм в цифрах!

Как биоэнергетический массаж в цифрах влияет благотворно на ваш организм? Мы ну, начнём с того, что человек на 60% (и больше) состоит из воды! В среднем человек состоит из 206 костей и 230 суставов, поддерживающих 500 отдельных мышц, которые покрыты 5, 5 м 3 кожи.