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Бэм в цифрах!

Бэм в цифрах!

Как биоэнергетический массаж в цифрах влияет благотворно на ваш организм? Мы ну, начнём с того, что человек на 60% (и больше) состоит из воды! В среднем человек состоит из 206 костей и 230 суставов, поддерживающих 500 отдельных мышц, которые покрыты 5, 5 м 3 кожи.

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