Пангея: путешествие к единому материку древней Земли

Попробуйте на мгновение представить планету, где нет привычных нам шести материков, а есть лишь один бескрайний массив суши, омываемый водами единственного гигантского океана.
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