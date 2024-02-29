На месте промзоны «Южный порт» появится ультрасовременный городской район

Общая площадь всех планируемых к строительству объектов составит 7,39 млн кв. м Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарев Андрей Юрьевич.
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