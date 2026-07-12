«Купибилет»: 22% россиян выкупали соседнее место для поездки в одиночестве

Согласно опросу аналитиков сервиса «Купибилет», с результатами которого ознакомилось ТАСС, почти каждый четвертый совершеннолетний житель России хотя бы однажды приобретал дополнительное место в транспорте, чтобы провести поездку или перелет в одиночестве.