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«Купибилет»: 22% россиян выкупали соседнее место для поездки в одиночестве

«Купибилет»: 22% россиян выкупали соседнее место для поездки в одиночестве

Согласно опросу аналитиков сервиса «Купибилет», с результатами которого ознакомилось ТАСС, почти каждый четвертый совершеннолетний житель России хотя бы однажды приобретал дополнительное место в транспорте, чтобы провести поездку или перелет в одиночестве.

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