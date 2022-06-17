Haval будет увеличивать объемы выпуска автомобилей в России, повышать уровень локализации и выводить новые модели

Китайский бренд Haval, выпускающий автомобили на собственном заводе в Тульской области, планирует увеличивать объемы производства и уровень локализации своих машин в России.
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