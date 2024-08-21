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Петербургский дневник

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Врач-офтальмолог: «За день мы делаем 150 операций по лечению катаракты, и не только»

Врач-офтальмолог: «За день мы делаем 150 операций по лечению катаракты, и не только»

Заместитель главного врача ГМБ № 2 по офтальмологии рассказал, как в больнице помогают лечить зрение людям «серебряного возраста» В Городской многопрофильной больнице № 2 с рабочим визитом побывал  губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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