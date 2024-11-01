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«РБ» вновь сменит название в 2025 году (Formula.hu)

Команда «Формулы-1» «РБ» избавится от полного наименования Visa Cash App RB. Автоспортивные издания называют итальянский коллектив «РБ» / RB (по названию шасси в заявочном листе ФИА) либо VCARB.

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