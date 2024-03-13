«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто»: реалии британского танка на Украине Специально для гостей из Великобритании украинские танкисты показали чудеса проходимости Challenger 2 Пушка и вес Пользователями танков Challenger 2 на Украине является 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада.