«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто»: реалии британского танка на Украине Специально для гостей из Великобритании украинские танкисты показали чудеса проходимости Challenger 2 Пушка и вес Пользователями танков Challenger 2 на Украине является 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
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