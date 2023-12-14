Военный суд Москвы арестовал подозреваемого в хищении 153 млн рублей у ФСБ

По делу о хищении 153 млн рублей у ФСБ заочно арестован и объявлен в международный розыск бенефициар предприятия «Муромский радиоприбор» Алексей Ковальчук, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные о заседании в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.