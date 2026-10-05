Куда девать мусор после 3D-печати и насколько он вреден для природы

Иногда при 3D-печати в мусор уходит больше пластика, чем остается в самой готовой модели. Я столкнулся с этим после покупки принтера и решил выяснить, насколько безобидны горы поддержек, обрезков и неудачных фигурок.
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