ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал: — Раздевайтесь! Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала: — Повтори, что ты сказал! Мужчина робко повторил: — Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Пусть своих &quot; деток&quot;  готовят к школе за свои деньги и вэлком.
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5 час.
Валентин Воробьев
Дети и в школе языка не знают кроме своего узбегского, так почему за них головы училок должны болеть? Узбек? - учись в Узбекистане. В т.ч и русскому языку. А здесь у нас говорят по-русски
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5 час.
Светлана Филатова
А в своих республиках они требуют от русских и русскоязычных ,знание их языка и говорить на их языке, что-то это не честно с их стороны  поступать так в России.
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4 час.

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