Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

МБ Марина Биченова Пусть своих " деток" готовят к школе за свои деньги и вэлком.

Валентин Воробьев Дети и в школе языка не знают кроме своего узбегского, так почему за них головы училок должны болеть? Узбек? - учись в Узбекистане. В т.ч и русскому языку. А здесь у нас говорят по-русски