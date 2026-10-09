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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Атака беспилотников вывела из строя несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге

Атака беспилотников вывела из строя несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники компании Несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге полностью вышли из строя после атаки беспилотников.

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