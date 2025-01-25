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Военный ВСУ арестован за убийство шести женщин в Курской области

Военный ВСУ арестован за убийство шести женщин в Курской области

Суд арестовал военнослужащего ВСУ, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное, Курская область.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Его взяли ? Тогда судить нет смысла ,приговор должен быть однозначным!
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22 час.
Амара Карпова
Это животное до суда не доживет🤮💩земля стекловатой!
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21 час.

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