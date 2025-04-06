Всех туристов предупреждают о новой смертельной инфекции головного мозга

Австралийские СМИ предупреждают туристов о «новой смертельной инфекции головного мозга». В стране зафиксирован второй случай японского энцефалита, заболевания, переносимого комарами и способного привести к летальному исходу в тяжелых формах.
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