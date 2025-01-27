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ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет России два миллиарда рублей незаконного дохода

ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет России два миллиарда рублей незаконного дохода

Издательство признали нарушителем антимонопольного законодательства на рынке учебниковФедеральная антимонопольная служба России предписала издательству «Просвещение» снизить цены на учебники и перечислить в бюджет свыше двух миллиардов рублей незаконно полученных средств.

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