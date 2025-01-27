ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет России два миллиарда рублей незаконного дохода

Издательство признали нарушителем антимонопольного законодательства на рынке учебниковФедеральная антимонопольная служба России предписала издательству «Просвещение» снизить цены на учебники и перечислить в бюджет свыше двух миллиардов рублей незаконно полученных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии