Репрессии Китая привели к обвалу акций на $1 трлн, что дальше

Бум раздачи свободных денег, который отражался в росте мирового индекса, длившейся вот уже 10 лет и более, помог Китаю на дешевые западные деньги украсть их же технологии и стать второй по величине экономикой в мире, в которую влили триллионы долларов на растущий фондовый рынок, вРепрессии в Китае Золотова АнастасияБум раздачи свободных денег, который отражался в росте мирового индекса, длившейся вот уже 10 лет и более, помог Китаю на дешевые западные деньги украсть их же технологии и стать второй по величине экономикой в мире, в которую влили триллионы долларов на растущий фондовый рынок, в том числе через пассивные фонды.