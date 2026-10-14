Яглыч и Паперная впервые появились на публике с детьми в киноцентре

Владимир Яглыч и Антонина Паперная, известные личности, впервые появились на публике с детьми в киноцентре «Октябрь» на премьере фильма «Чудо-Юдо».
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