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Данило об 1:1 с «Вильярреалом»: «Ювентус» может решить все в Турине»

Защитник «Ювентуса» Данило подвел итоги игры с «Вильярреалом». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский и испанский клубы не выявили победителя (1:1).

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