Сурок Фил из «Приюта Белоснежки» предсказал петербуржцам раннюю весну

Он не испугался своей тени Сегодня, 2 февраля, во всем мире отмечается День сурка. По старому поверью, если сурок, вылезший из норы, в этот день не испугается своей тени, значит весна будет ранней и теплой.
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