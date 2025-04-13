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Результаты опроса: Следует ли направлять средства ЕС только в регионы, поддерживающие европейские ценности?

Редакция Noi.md призывает своих читателей принять участие в новом опросе общественного мнения и ответить на следующий вопрос: Является ли справедливым тезис, что европейские деньги должны идти только в те регионы, которые поддерживают европейские ценности? По результатам опроса, более 74% участников считают, что идея направления европейских денег только в регионы, поддерживающие европейские .

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