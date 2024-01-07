Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Рождество и математика

Сегодня ночь Рождества. Поэтому, как атеисту и агностику, мне не хочется писать о чём-то обыденном в такое время.

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