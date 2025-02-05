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Трамп заявил о переговорах с РФ и Украиной по урегулированию конфликта

Трамп заявил о переговорах с РФ и Украиной по урегулированию конфликта

REUTERS/Elizabeth Frantz Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции после переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявил о "конструктивных переговорах", которые провел с Россией и Украиной по теме урегулирования конфликта.

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