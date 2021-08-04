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На пятнадцать дней Уссурийск отключили от горячей воды

На пятнадцать дней Уссурийск отключили от горячей воды

5 августа на трех улицах Уссурийска отключили горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начали плановый ремонт на сетях водопровода, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.

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