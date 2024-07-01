Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Популизм с запахом серы

Популизм с запахом серы

Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали.Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).

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