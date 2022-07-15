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В МИД Китая привели 4 аргумента, доказывающих нынешний статус США: “Империя лжи”

В МИД Китая привели 4 аргумента, доказывающих нынешний статус США: “Империя лжи”

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на своей странице в социальных сетях опубликовал коллаж фотографий, на которых представители США обвиняли руководство Югославии, Сирии, Ирака и Ливии в совершении страшных преступлений.

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