Украинец сдался в плен, вдохновившись поступком угнавшего танк ВСУ Лихачева

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников рассказал в беседе с ТАСС, как сдался в плен, вдохновившись поступком бывшего сослуживца Максима Лихачева.
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