Американцы скупали сотни тысяч гектаров плодородной земли в центре России

АНГЕЛ АНГЕЛ

Приезжайте в любое захолустье России проверьте кому подчиняются там предприятия и можно смело политиков, чиновников пачками отправлять в трудовые колонии с конфискацией имущества... Так что при таком количестве сотрудников мало, можно сказать вообще нет борьбы... Пока пинок не получат все в России хорошо...