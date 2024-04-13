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Американцы скупали сотни тысяч гектаров плодородной земли в центре России

Американцы скупали сотни тысяч гектаров плодородной земли в центре России

ФОТО: ALEKSEY SMYSHLYAEV/GLOBALLOOKPRESS. Аппетиты иностранцев остановил указ президента о передаче сельхозземли государству.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Приезжайте в любое захолустье России проверьте кому подчиняются там предприятия и можно смело политиков, чиновников пачками отправлять в трудовые колонии с конфискацией имущества... Так что при таком количестве сотрудников мало, можно сказать вообще нет борьбы... Пока пинок не получат все в России хорошо...
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