Развитие искусственного интеллекта в медицине обсудили на форуме в Петербурге

В Петербурге продолжается Четвертый Евразийский женский форум — мероприятие, которое уже давно вышло за рамки континента и превратилось в масштабную международную площадку, где представительницы самых разных отраслей обсуждают глобальные вопросы.
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