Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом

Вокалист коллектива отметил, что группа не будет танцора «на прицеп». Little Big разорвала сотрудничество с ПухляшомРоссийская группа Little Big прекращает сотрудничество с танцором Дмитрием Красиловым, известным среди поклонников как Пухляш.
Вокалист коллектива отметил, что группа не будет танцора «на прицеп». Little Big разорвала сотрудничество с ПухляшомРоссийская группа Little Big прекращает сотрудничество с танцором Дмитрием Красиловым, известным среди поклонников как Пухляш.
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