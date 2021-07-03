Dooralei

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Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом

Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом

Вокалист коллектива отметил, что группа не будет танцора «на прицеп». Little Big разорвала сотрудничество с ПухляшомРоссийская группа Little Big прекращает сотрудничество с танцором Дмитрием Красиловым, известным среди поклонников как Пухляш.

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