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Шестиклассник впал в кому после головных болей

Ребенок пожаловался на сильные головные боли, мать дала ему таблетку анальгина. Медики шлиссельбургской городской больницы 13 марта обратились в полицию, заявив, что к ним попал 12-летний мальчик в тяжелом состоянии.

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