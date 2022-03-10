Российская газета

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Собянин: Общегородской субботник пройдет 16 апреля

Собянин: Общегородской субботник пройдет 16 апреля

Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, проведут очистку городских и внутридворовых территорий, приведут в порядок газоны, удалят сухостой, отремонтируют и покрасят элементы детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы.

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