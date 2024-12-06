В Москве открыли наследственное дело после смерти Мадянова

В Москве открыли наследственное дело после смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает принятие близкими актера наследства, пишет агентство РИА Новости.
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