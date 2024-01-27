В.В.Путин - Сожалеем только о наших летчиках ...

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Дело не в том, кто летел, а в том, что долетело и попали. Тоскливо как-то от того, что уже два года, а Белгородчина пробивается и люди гибнут. Кстати, а что- мы до сих пор нацистов из Азова на обмен пускаем.
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19 час.
Сергей Гришин
А азовцев меняют за тем чтоб они снова попали на фронт, а там были бы уничтожены. Ведь в России расстрела нет, а жаль!
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15 час.
US
Uri Strukow
Ни на каком фронте они в плен не попадали. Вы забываете, что больше всего зла эти мрази не на фронте делают, а в тылу- пытая и убивая мирных русских женщин и детей. На фронте они за спиной у всушников заградотрядами стоят.
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13 час.

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