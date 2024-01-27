В.В.Путин - Сожалеем только о наших летчиках ...

US Uri Strukow Дело не в том, кто летел, а в том, что долетело и попали. Тоскливо как-то от того, что уже два года, а Белгородчина пробивается и люди гибнут. Кстати, а что- мы до сих пор нацистов из Азова на обмен пускаем.

Сергей Гришин А азовцев меняют за тем чтоб они снова попали на фронт, а там были бы уничтожены. Ведь в России расстрела нет, а жаль!