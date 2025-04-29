Bloomberg: Уиткофф пытался переубедить Путина в вопросе территорий

LUDOVIC MARIN/EPA/TASS Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф пытался переубедить президента России Владимира Путина в вопросе территорий во время переговоров в Москве 25 апреля, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии