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Медведев: в случае членства Украины в НАТО РФ получит соседа, входящего во враждебный блок и намеренного создать ядерное оружие

Медведев: в случае членства Украины в НАТО РФ получит соседа, входящего во враждебный блок и намеренного создать ядерное оружие

Если Украина станет членом Североатлантического альянса, Российская Федерация получит соседа, входящего во враждебный блок и намеренного создать ядерное оружие.

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