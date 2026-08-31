Слишком тонкий? Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra оказался первым в истории складным Samsung, который не прошёл проверку JerryRigEverything

Стало известно, во сколько обойдется ремонт Galaxy Z Fold 8 Ultra не смог повторить результат обычного Galaxy Z Fold 8 в знаменитом тесте на прочность JerryRigEverything.
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