Как смыть жир и грязь с губки для посуды: простой лайфхак Алёна ЮрьеваКухонные губки — неотъемлемый атрибут наших кухонных забот, но, к сожалению, с течением времени они становятся жертвами нашего рвения поддерживать чистоту.