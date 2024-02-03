Как смыть жир и грязь с губки для посуды: простой лайфхак Алёна ЮрьеваКухонные губки — неотъемлемый атрибут наших кухонных забот, но, к сожалению, с течением времени они становятся жертвами нашего рвения поддерживать чистоту.
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