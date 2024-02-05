Диетолог Кабанов: избыток углеводов является одной из главных ошибок в питании

Диетолог Алексей Кабанов назвал ключевые ошибки в питании россиян. Диетолог Кабанов сообщил в комментарии «Российской газете», что для поддержания здоровья и нормального веса необходимо придерживаться рациона, в котором соблюдается баланс главных питательных веществ (это белки, жиры, углеводы).