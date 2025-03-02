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Мы соседи по планете

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Что можно сделать из остатков керамической плитки и мозаики

Что можно сделать из остатков керамической плитки и мозаики

Остатки керамической плитки или мозаики – обычное послеремонтное явление. Кто-то просто не угадал с количеством, другие оставляют несколько плиток про запас, хотя в большинстве случаев этот запас так и остается нетронутым.

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