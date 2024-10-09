Владивостокцев предупредили об ограничениях на дорогах

Жителей Владивостока предупредили об очередных ограничениях на дорогах, сообщает PRIMPRESS. В Минтрансе Приморья уточнили, что 10 октября движение на одном из проездов будет ограничено сразу в обе стороны.
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