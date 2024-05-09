Эндоскопическая процедура по прижиганию слизистой оболочки желудка приводит к снижению веса

Новый метод снижения веса может появиться на горизонте благодаря инновационной эндоскопической процедуре, которая удаляет (прижигает) слизистую оболочку желудка, чтобы уменьшить выработку грелина, гормона, который вызывает чувство голода, что приводит к снижению аппетита и значительной потере веса.