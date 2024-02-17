Минные ловушки донбасской земли. «Антифашист» поговорил с фронтовым сапёром и узнал, как происходит разминирование и сколько времени нужно, чтобы очистить Донбасс от украинских и натовских мин

С момента начала освобождения от украинских боевиков территории Новороссии и по январь этого года российские сапёры обезвредили почти полтора миллиона взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся снарядов.
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