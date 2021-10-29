Военные комиссариаты Дагестана направили в войска более 2 тыс. граждан

Руководство военных комиссариатов активно взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления, что позволяет выполнять мероприятия призыва граждан на военную службу в полном объеме и в установленные сроки.
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