Tesla выпустила первый рекламный видеоролик о показателях безопасности своих электромобилей

Рекламный видеоролик / © Tesla Ранее генеральный директор компании Илон Маск объявил об отказе от прежней стратегии, согласно которой Tesla не тратит деньги на рекламу и вместо этого вкладывается в улучшение продуктов, чтобы владельцы сами рассказывали об их преимуществах.