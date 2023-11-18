Tesla выпустила первый рекламный видеоролик о показателях безопасности своих электромобилей

Рекламный видеоролик / © Tesla Ранее генеральный директор компании Илон Маск объявил об отказе от прежней стратегии, согласно которой Tesla не тратит деньги на рекламу и вместо этого вкладывается в улучшение продуктов, чтобы владельцы сами рассказывали об их преимуществах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии