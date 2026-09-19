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Возвращение легенды: новый голос «Криминальной России»

Возвращение легенды: новый голос «Криминальной России»

Проект, изменивший подход к телевизионной документалистике, снова в эфире. Однако теперь «Криминальная Россия» обходится без своего многолетнего рассказчика Сергея Полянского — его место занял актер Кирилл Полухин.

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